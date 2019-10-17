"Леся в мусорке роется": в сети появилось странное видео с Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно изменила имидж, попалась на странном занятии.
В ее Instagram-сторис появилось видео, где можно посмотреть, как знаменитость роется в мусорке на улице (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Это что же, Леся на мусорке роется. Боже, это же известная телеведущая", – говорит закадровый голос.
Леся Никитюк роется в мусоре
Кадр из видео
В этот момент Никитюк сосредоточенно что-то собирает в пакет из мусорки, разворачивается и очень недовольно смотрит в камеру.
Как сообщал OBOZREVATEL, такое занятие могло удивить многочисленных поклонников, которые привыкли видеть гламурную звезду с острым чувством юмора. Телеведущая часто балует пикантными образами фанатов.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!