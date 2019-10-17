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17 октября • обновлено в 15:04
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"Леся в мусорке роется": в сети появилось странное видео с Никитюк

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно изменила имидж, попалась на странном занятии.

В ее Instagram-сторис появилось видео, где можно посмотреть, как знаменитость роется в мусорке на улице (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Это что же, Леся на мусорке роется. Боже, это же известная телеведущая", – говорит закадровый голос.

Леся Никитюк роется в мусоре

Леся Никитюк роется в мусоре

Кадр из видео

В этот момент Никитюк сосредоточенно что-то собирает в пакет из мусорки, разворачивается и очень недовольно смотрит в камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, такое занятие могло удивить многочисленных поклонников, которые привыкли видеть гламурную звезду с острым чувством юмора. Телеведущая часто балует пикантными образами фанатов.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес курьез
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