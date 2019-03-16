Легендарного российского актера экстренно госпитализировали с приступом

У известного советского и российского актера Михаила Кокшенова случился приступ 16 марта.

Такой информацией поделился Telegram-канал Mash. Точных данных о состоянии 82-летнего актера пока нет.

"Артисту оказали экстренную помощь врачи скорой помощи. Полное лечение должны назначить позднее, но точно — сегодня", – сказано в сообщении.

По данным российского пятого канала, около 13:30 (12:30 по Киеву) у актера резко упало давление.

На счету Кокшенова насчитывается огромная фильмография. Из последних работ – "Воронины", "Папины дочки", "Святое дело". Также он снимался в "Феномен", "Секрет Фараона", "Юбилей прокурора", "Курортные роман" и прочих российских фильмах и сериалах.

"Московская история" Кинотеатр.ру

Как сообщал OBOZREVATEL: ранее экстренно госпитализировали российскую певицу Юлию Началову 11 марта,. Ее ввели в медикаментозную кому, после чего начали отказывать внутренние органы. 16 марта врачи в срочном порядке прооперировали Началову.

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