Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Уже в среду, 7 августа, выйдет первый из шести эпизодов нового сезона "Беверли-Хиллз, 90210" ("BH90210").

Так, авторы киноленты решили продолжить известную историю и показать главных героев после 30 лет их жизни. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как герои выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Впервые "Беверли-Хиллз, 90210" вышел на телеэкраны в 1990 году и его снимали вплоть до 2000 года. В нем авторы проекта показали жизни обычных американских подростков. В их историях было все: первая любовь, дружба, предательство, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Именно поэтому сюжет киноленты стремительно покорил весь мир.

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210" Фото: kp.ru

Кроме этого, сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

Дженни Гарт (Келли Тэйлор)

Люк Перри (Дилан МакКей)

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Йен Зиринг (Стив Сандерс)

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Габриель Картерис (Андреа Цукерман)

Отметим, что среди возвращающихся актеров: Дженни Гарт (Келли), Джейсон Пристли (Брендон), Тори Спеллинг (Донна), Иан Зиринг (Стив), Габриель Картерис (Андреа), Брайан Остин Грин (Дэвид) и Шеннен Доэрти (Бренда). Единственным, кого не увидят зрители, будет Люк Перри, который умер 4 марта 2019 года после инсульта.

Как сообщал OBOZREVATEL, прах актера Люка Перри, звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", развеяли над его фермой в Теннесси (штат в США).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!