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Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

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Уже в среду, 7 августа, выйдет первый из шести эпизодов нового сезона "Беверли-Хиллз, 90210" ("BH90210").

Так, авторы киноленты решили продолжить известную историю и показать главных героев после 30 лет их жизни. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как герои выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Впервые "Беверли-Хиллз, 90210" вышел на телеэкраны в 1990 году и его снимали вплоть до 2000 года. В нем авторы проекта показали жизни обычных американских подростков. В их историях было все: первая любовь, дружба, предательство, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Именно поэтому сюжет киноленты стремительно покорил весь мир.

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210"

Фото: kp.ru

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Кроме этого, сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Дженни Гарт (Келли Тэйлор)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Люк Перри (Дилан МакКей)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Йен Зиринг (Стив Сандерс)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Габриель Картерис (Андреа Цукерман)

Легендарный "Беверли-Хиллз" вернулся: как изменились герои за 30 лет

Отметим, что среди возвращающихся актеров: Дженни Гарт (Келли), Джейсон Пристли (Брендон), Тори Спеллинг (Донна), Иан Зиринг (Стив), Габриель Картерис (Андреа), Брайан Остин Грин (Дэвид) и Шеннен Доэрти (Бренда). Единственным, кого не увидят зрители, будет Люк Перри, который умер 4 марта 2019 года после инсульта.

Как сообщал OBOZREVATEL, прах актера Люка Перри, звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", развеяли над его фермой в Теннесси (штат в США).

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