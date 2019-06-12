ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Люди

Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером: появилось видео

2.3тЧитать материал на украинском

Американская поп-исполнительница Леди Гага резко отреагировала на вопрос об актере Брэдли Купере, с которым ей приписывают роман (видео смотрите ниже).

Так, недавно звезда выступала в Лас-Вегасе. Когда она готовилась исполнить песню Shallow, поклонники начала спрашивать, где Купер. В ответ Гага неприлично выругалась прямо в микрофон, сообщает The Sun.

Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером: появилось видео

Леди Гага и Брэдли Купер

Фото: ivona.bigmir.net

Новости
''Это рассказ 18+'': солист Rammstein прокомментировал отношения с Лободой

"И еще одно. Будьте добры или идите на**й", раздраженно ответила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер, и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Леди ГагаБрэдли Купер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel