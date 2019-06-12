Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером: появилось видео

Американская поп-исполнительница Леди Гага резко отреагировала на вопрос об актере Брэдли Купере, с которым ей приписывают роман (видео смотрите ниже).

Так, недавно звезда выступала в Лас-Вегасе. Когда она готовилась исполнить песню Shallow, поклонники начала спрашивать, где Купер. В ответ Гага неприлично выругалась прямо в микрофон, сообщает The Sun.

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: ivona.bigmir.net

"И еще одно. Будьте добры или идите на**й", — раздраженно ответила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер, и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

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