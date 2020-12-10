'Квартал 95' запланировал концерт в период локдауна: поклонники раскупают билеты

Украинцы активно раскупают билеты на концерт студии "Квартал 95", который запланирован на последний день локдауна – 24 января. При этом организаторы пока ничего не говорят об отмене шоу.

Так, выступление должно состояться 24 января в Киеве. Именно в этот день будет завершаться период усиленных ограничений. Об этом стало известно на одном из сайтов продажи билетов.

Анонс мероприятия также размещен и на многих других платформах. Отметим, что стоимость билетов составляет от 800 до 4 тысяч гривен.

Кроме того, многие места уже раскуплены. На официальном сайте студии "Квартал 95" пока ничего не говорится об отмене или переносе концерта.

Напомним, "Вечерний квартал" – это юмористическое телешоу студии "Квартал 95". Основная тематика – политика и социальная сатира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и продюсер Леонид Барац рассказал, как его команда проиграла студии "Квартал 95". По словам звезды "Квартета И", он лично не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает его талантливым человеком.