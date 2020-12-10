"Квартал 95" запланировал концерт в период локдауна: поклонники раскупают билеты

София Ковнир
София Ковнир
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'Квартал 95' запланировал концерт в период локдауна: поклонники раскупают билеты

Украинцы активно раскупают билеты на концерт студии "Квартал 95", который запланирован на последний день локдауна24 января. При этом организаторы пока ничего не говорят об отмене шоу.

Так, выступление должно состояться 24 января в Киеве. Именно в этот день будет завершаться период усиленных ограничений. Об этом стало известно на одном из сайтов продажи билетов.

Анонс мероприятия также размещен и на многих других платформах. Отметим, что стоимость билетов составляет от 800 до 4 тысяч гривен.

Шоу "Вечернего квартала"
Анонс концерта "Вечернего квартала"
"Вечерний квартал" анонсировал свое выступление в период карантина
Концерт "Вечернего квартала" 24 января
Продажа билетов на концерт "Вечернего квартала" открыта

Кроме того, многие места уже раскуплены. На официальном сайте студии "Квартал 95" пока ничего не говорится об отмене или переносе концерта.

Об отмене концерта "Вечернего квартала" пока ничего не говорится
Места на концерт "Вечернего квартала" почти раскуплены

Напомним, "Вечерний квартал" – это юмористическое телешоу студии "Квартал 95". Основная тематика – политика и социальная сатира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и продюсер Леонид Барац рассказал, как его команда проиграла студии "Квартал 95". По словам звезды "Квартета И", он лично не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает его талантливым человеком.

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