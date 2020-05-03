Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото

Популярный российский певец 90-х Андрей Губин удивил своей внешностью. Так, поклонники отметили, что 46-летний артист сильно постарел.

Снимок Губина разместили на фан-странице в социальной сети Instagram.

Андрей Губин в 90-х Pinterest

"Время беспощадно", "Он забил на себя и видно, что давно это сделал", "Ему только 46, а как он выглядит печально конечно", "Постарел", "Я бы его не узнала", "Что же с ним стало?", "Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно не лады, раз в 45 выглядит на все 55", "Ужасно выглядят оба", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин тайно покинул Россию со своей невестой.

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