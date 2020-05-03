Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото

18.9т
Читать материал на украинском

Популярный российский певец 90-х Андрей Губин удивил своей внешностью. Так, поклонники отметили, что 46-летний артист сильно постарел.

Снимок Губина разместили на фан-странице в социальной сети Instagram.

Андрей Губин в 90-х

Андрей Губин в 90-х

Pinterest

"Время беспощадно", "Он забил на себя и видно, что давно это сделал", "Ему только 46, а как он выглядит печально конечно", "Постарел", "Я бы его не узнала", "Что же с ним стало?", "Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно не лады, раз в 45 выглядит на все 55", "Ужасно выглядят оба", - комментируют в сети.

Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото
Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото
Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото
Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото
Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото
Кумир молодежи 90-х удивил сеть постаревшим видом. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин тайно покинул Россию со своей невестой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Персона
Андрей Губин
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
5
Смешно
4
Интересно
15
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык алкоголь и наркота никого не украшают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги