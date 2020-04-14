Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что после рождения дочери Маши летом 2018 года она забеременела в третий раз, однако не смогла выносить ребенка.
Такое признание знаменитость сделала в прямом эфире с Тиной Канделаки.
Лера Кудрявцева
peopletalk.ru
Так, по словам Леры, спустя несколько месяцев после вторых родов, она почувствовала изменения в организме:
"Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца".
Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым
Instagram @leratv
Кудярвцева признается, что они с мужем Игорем Макаровым решили оставить ребенка:
"Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло".
По словам телеведущей, это произошло из-за того, что в тот период ее организм был очень ослаблен из-за ЭКО и тяжелой беременности.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Машей
Instagram @leratv
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева оскорбила россиян, работающих дома во время пандемии коронавируса.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.