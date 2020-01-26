Кравец, Собчак, Шварц и другие: Instagram захватил новый звездный тренд

В сети набирает популярность новый флешмоб, который называют "LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder". Его суть заключается в том, чтобы показать, как выглядит человек в разных социальных сетях.

Первой 22 января фото опубликовала американская кантри-певица Долли Партон. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто из звезд еще принял участие.

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Американская певица Мадонна решила показать, как выглядела в молодости, а также продемонстрировала несколько обнаженных снимков.

Мадонна

Долли Партон, которая начала флешмоб, тоже показала пикантный снимок.

Долли Партон

Певец Алексей Воробьев решил продемонстрировать фигуру.

Алексей Воробьев

Соня Кай тоже не обошла стороной новый тренд.

Соня Кай

Прима-балерина Екатерина Кухар показала яркие снимки.

Екатерина Кухар

Украинский ведущий и звезда шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук также решил поучаствовать.

Владимир Остапчук

Российский комик Гарик Харламов решил пошутить.

Гарик Харламов

Звезда Comedy Club Марина Кравец тоже решила отнестись к флешмобу с юмором и добавила в коллаж фото ведущей Ирині Чесноковой.

Марина Кравец

Не обошел стороной флешмоб и американский актер Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер

Поучаствовала и российская певица Нюша, показав трогательное фото с дочкой.

Нюша

Андрей Бедняков показал смешные фото.

Андрей Бедняков

Журналистка Ксения Собчак заявила, что "в Тиндер - только в каске".

Ксения Собчак

Модель Кара Делевинь решила показать шутливое видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети был популярным флешмоб "#10yearschallenge", суть которого показать два снимка, которые сделаны в 2019 году и 10 лет назад.

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