Главная Новости
26 января • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кравец, Собчак, Шварц и другие: Instagram захватил новый звездный тренд

1.3т
Читать материал на украинском

В сети набирает популярность новый флешмоб, который называют "LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder". Его суть заключается в том, чтобы показать, как выглядит человек в разных социальных сетях.

Первой 22 января фото опубликовала американская кантри-певица Долли Партон. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, кто из звезд еще принял участие.

Кравец, Собчак, Шварц и другие: Instagram захватил новый звездный тренд
Новости
Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

Американская певица Мадонна решила показать, как выглядела в молодости, а также продемонстрировала несколько обнаженных снимков.

Мадонна

Мадонна

Долли Партон, которая начала флешмоб, тоже показала пикантный снимок.

Долли Партон

Долли Партон

Певец Алексей Воробьев решил продемонстрировать фигуру.

Алексей Воробьев

Алексей Воробьев

Соня Кай тоже не обошла стороной новый тренд.

Соня Кай

Соня Кай

Прима-балерина Екатерина Кухар показала яркие снимки.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Украинский ведущий и звезда шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук также решил поучаствовать.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Российский комик Гарик Харламов решил пошутить.

Гарик Харламов

Гарик Харламов

Звезда Comedy Club Марина Кравец тоже решила отнестись к флешмобу с юмором и добавила в коллаж фото ведущей Ирині Чесноковой.

Марина Кравец

Марина Кравец

Не обошел стороной флешмоб и американский актер Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Поучаствовала и российская певица Нюша, показав трогательное фото с дочкой.

Нюша

Нюша

Андрей Бедняков показал смешные фото.

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков

Журналистка Ксения Собчак заявила, что "в Тиндер - только в каске".

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Модель Кара Делевинь решила показать шутливое видео.

😋😂 @dollyparton

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети был популярным флешмоб "#10yearschallenge", суть которого показать два снимка, которые сделаны в 2019 году и 10 лет назад.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Мария Дидык
Персоны
Андрей Бедняков Мадонна Владимир Остапчук Екатерина Кухар Гарик Харламов Арнольд Шварценеггер Ксения Собчак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги