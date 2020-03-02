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2 марта • обновлено в 08:14
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Королева изменилась до неузнаваемости. Фото

6.7т
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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала новое фото, на котором поклонники с трудом ее узнали.

Так, снимок артистка опубликовала на странице в Instagram.

Наташа Королева

Наташа Королева

goodhouse.ru

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На фотографии Королева позирует вблизи, демонстрируя перемены во внешности.

Примечательно, что подписчики, увидев кадр, не узнали знаменитость. Так, кто-то из фанатов предположил, что певица сделала ряд пластических операций, а кто-то убежден, что Королева просто перестаралась с фотошопом.

"Не похожа на себя", "А кто на фото? Явно не Королева", "А где Королева?", "Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковыми лицами будут", "Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!", "Перебор с фотошопом", возмущались поклонники.

"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники
"Что с собой сделала?" Королеву перестали узнавать поклонники

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко показал полностью обнаженное фото. Так, он сфотографировал свое отражение в зеркале, прикрывшись статуэткой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наташа Королева
Место
Россия
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