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10 декабря • обновлено в 10:36
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Кончаются деньги? Дочь Заворотнюк внезапно продала бизнес

1.6т
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Дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно продала свой бизнес.

Об этом девушка сообщила своим поклонникам на личной странице в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Инстаграм

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Так, в своих stories Анна впервые за долгое время обратилась к поклонникам. Дочь Заворотнюк сделала заявление:

"Дорогие мои подписчики, я больше не имею никакого отношения к d8_moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую".

Кончаются деньги? Дочь Заворотнюк внезапно продала бизнес

Инстаграм Анны Заворотнюк

Примечательно, что новость стала полной неожиданностью для многих. Ведь бизнесу Анны по продаже одежды и аксессуаров пророчили успех.

Что стало причиной такого решения девушки, неизвестно. Однако в сети уже появляются различные предположения, среди которых и нехватка денег на лечение актрисы.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Инстаграм

Анастасия Завротнюк с семьей

Анастасия Завротнюк с семьей

Инстаграм

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Инстаграм

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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