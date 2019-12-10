Кончаются деньги? Дочь Заворотнюк внезапно продала бизнес

Дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно продала свой бизнес.
Об этом девушка сообщила своим поклонникам на личной странице в Instagram.
Анна Заворотнюк
Инстаграм
Так, в своих stories Анна впервые за долгое время обратилась к поклонникам. Дочь Заворотнюк сделала заявление:
"Дорогие мои подписчики, я больше не имею никакого отношения к d8_moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую".
Инстаграм Анны Заворотнюк
Примечательно, что новость стала полной неожиданностью для многих. Ведь бизнесу Анны по продаже одежды и аксессуаров пророчили успех.
Что стало причиной такого решения девушки, неизвестно. Однако в сети уже появляются различные предположения, среди которых и нехватка денег на лечение актрисы.
Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной
Инстаграм
Анастасия Завротнюк с семьей
Инстаграм
Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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