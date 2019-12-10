Кончаются деньги? Дочь Заворотнюк внезапно продала бизнес

Дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна неожиданно продала свой бизнес.

Об этом девушка сообщила своим поклонникам на личной странице в Instagram.

Анна Заворотнюк Инстаграм

Так, в своих stories Анна впервые за долгое время обратилась к поклонникам. Дочь Заворотнюк сделала заявление:

"Дорогие мои подписчики, я больше не имею никакого отношения к d8_moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую".

Инстаграм Анны Заворотнюк

Примечательно, что новость стала полной неожиданностью для многих. Ведь бизнесу Анны по продаже одежды и аксессуаров пророчили успех.

Что стало причиной такого решения девушки, неизвестно. Однако в сети уже появляются различные предположения, среди которых и нехватка денег на лечение актрисы.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Инстаграм

Анастасия Завротнюк с семьей Инстаграм

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Инстаграм

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