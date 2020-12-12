Ушла эпоха: Виктюк, Жванецкий, Коннери и другие знаменитости, умершие в 2020 году

Борис Клюев, Михаил Жванецкий, Шон Коннери, Кензо Такада, Эннио Морриконе и другие знаменитости не смогли пережить этот год.

2020 год запомнится не достижениями и успехами в мире шоу-бизнеса, а огромными утратами. Он стал по-настоящему скорбным из-за огромного количества смертей, с которыми столкнулись лицом к лицу люди разного возраста, статуса и положения. Этой подборкой OBOZREVATEL почтил память звезд, которые ушли в 2020 году.

Борис Клюев

Народный артист и актер театра и кино Борис Клюев умер 1 сентября после двух лет борьбы с раком легких. Звезда "Ворониных" продолжал работать на сцене до последнего, а мысль о том, что жизнь может оборваться в любую минуту, не могла заставить бросить любимое дело. На его похороны пришли не только коллеги, но и поклонники, а также студенты, которых он обучал актерскому мастерству.

Михаил Жванецкий

Символ одесского юмора и летописец парадоксов советского быта Михаил Жванецкий скончался 6 ноября. На момент смерти ему было 86 лет. Жванецкий провел полвека на сцене и за это время запомнился своим умным и поэтическим юмором и афоризмами на все случаи жизни. Вот некоторые из них:

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь –привыкнешь.

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.

Галина Поливанова

Украинская оперная певица Галина Поливанова ушла из жизни 6 декабря в Одессе. Ей было 92 года. Звание народной артистки Украины получила еще в 1963 году. Поливанова выступала на сцене во многих городах Украины и за рубежом, а также обучила немало известных артисток, в числе которых Людмила Довгань, Татьяна Анисимова и Лариса Зуенко.

Роман Виктюк

Известный театральный режиссер заболел коронавирусом. 27 октября его госпитализировали в Москве с подтвержденным диагнозом. Виктюк скоропостижно скончался, когда уже шел на поправку и готовился к выписке. Как сообщили врачи, причиной стала тромбоэмболия. Роман Виктюк оставил громадный след в театральном деле. На его счету больше 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Из двух бриллиантов выше ценится тот, который имеет червоточину, а не тот, у которого все грани одинаковые.

Антитеза любви – не ненависть, а смерть. Это ее изнаночная поверхность. Всякий, кто прочитал Шекспира и Эсхила, это знает.

Жизнь человека предопределена, надо только уметь разгадать свой небесный шифр.

Олег Модзелевский

Украинский актер театра и кино Олег Модзелевский ушел из жизни в 66 лет. Модзелевский был верующим человеком и запомнился тем, что часто играл священнослужителей. Так, характерные роли у него были в сериалах "Я подарю тебе рассвет", "Порох и дробь" и в фильме "Биение сердца".

Вячеслав Войнаровский

Известный оперный певец и звезда "Кривого зеркала" Вячеслав Войнаровский скончался ночью 24 сентября у себя дома. Ему было 75 лет. Войнаровский выступал с оперными партиями Труффальдино в "Любви к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Барона Каллоандро в "Прекрасной мельничихе" Джованни Паизиелло, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского и многих других.

Тереза Перета

Народная артистка Украины Тереза Перета провела более полувека на сцене Франковского драматического театра. На ее счету сотни театральных ролей. Перета запомнилась зрителям своим искусным мастерством и харизмой.

Армен Джигарханян

Народный артист СССР скончался 14 ноября в возрасте 85 лет из-за отказа почек. Многие помнят Джигарханяна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Место встречи изменить нельзя" и "Собака на сене".

Борис Плотников

71-летний народный артист России и знаменитый актер, сыгравший Борменталя в "Собачьем сердце", умер от коронавируса после недели пребывания под искусственной вентиляцией легких. О его смерти стало известно 2 декабря.

Чедвик Боузман

43-летний актер буквально только в этом году обрел мировую популярность. Звезда "Черной пантеры" скончался в августе от рака толстой кишки. Известно, что Боузман боролся с онкологией на протяжении четырех последних лет. Уже посмертно Чедвик был удостоен награды "Герой всех времен" на церемонии вручения MTV Movie & TV Awards 2020.

Шон Коннери

Культовый актер, сыгравший Джеймса Бонда, скончался во сне от пневмонии и сердечной недостаточности 31 октября. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет в своем личном особняке на Багамах. За свою карьеру Шон Коннери снялся в 70 фильмах, однако наибольшую популярность ему принесла роль Агента 007 в семи фильмах о Джеймсе Бонде, в которых Коннери снимался в период с 1962 по 1983 год.

Я думаю, что если не относиться к жизни с юмором, то она сведет вас с ума.

Я думаю, если волосы начинают выпадать еще в молодости, то возрастные проблемы переносятся легче.

И хотя ноги мои устали, сердце – нет.

Кензо Такада

В октябре 2020 года мир моды лишился знаменитого дизайнера одежды Кензо Такаду. Он умер в возрасте 81 год от осложнений коронавируса. В 80-х годах Кензо один из немногих выступал за демократизацию одежды. Изюминкой модного дома Кензо стали яркие графические принты.

Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег.

Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле.

Когда ты вынужден реагировать на тенденции, которые тебе не очень близки… это лишает свободы. Мода — это календарь, всегда надо четко следовать расписанию.

Я всегда восхищался творениями Ива Сен-Лорана, но моим старшим братом был Карл Лагерфельд.

Мода как еда. Не нужно придерживаться одного и того же меню каждый день.

Дайана Ригг

Звезда " Игры престолов " и бондианы скончалась в 82 года от рака 10 сентября. Актриса стала известна в мире после роли в фильме "На секретной службе Ее Величества", где Ригг сыграла роль единственной жены Джеймса Бонда. В 60-е годы Дайана Ригг снималась в популярном телесериале "Мстители". Удостоена награды Эмми, двух наград BAFTA и даже Ордена Британской империи.

Дэвид Пол

6 марта покинул мир звезда "Нянек" Дэвид Пол. Ему было 62 года. Наибольшую популярность актер получил в 80-х-начале 90-х годов вместе с братом-близнецом Питером. Они вместе снялись в фильмах "Варвары" Руджеро Деодато и "Няньки". Дэвид Пол также профессионально занимался фотографией и провел много лет с другой стороны камеры, снимая бодибилдеров.

Эннио Морриконе

В июле в 91-летнем возрасте из жизни ушел итальянский композитор Эннио Морриконе. Морриконе написал хиты для многих известных кинокартин, среди которых "Однажды в Америке", "Хороший, плохой, злой", "За пригоршню долларов" и других, за что удостоился двух премий " Оскар " за музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы "Люди года 2020" по версии People. В топ попали такие представители мирового шоу-бизнеса, как Селена Гомес, Джордж Клуни и другие.