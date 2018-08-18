“Классный унитаз”: Настя Каменских удивила фанатов странным фото

Украинская певица Настя Каменских вызвала негодование поклонников из-за того, что разместила фотографию на фоне унитаза.

Сейчас девушка отдыхает в Италии. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фолловеры певицы негативно отреагировали на фото, из-за того, что на фоне был унитаз. Кроме того, поклонникик посоветовали Каменских есть побольше пасты, так как она в Италии. Они считают, то она стала слишком худой.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 17 Авг 2018 в 10:14 PDT

Как ранее писал OBOZREVATEL, Каменских и Потапа подловили на совместном отдыхе.