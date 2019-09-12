Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео

Российский поп-король Филипп Киркоров оконфузился на глазах у многочисленной публики.

Так, артист попал в неловкую ситуацию во время получения престижной премии от журнала GQ. Киркоров победил в номинации "Вечная ценность" и его пригласили на сцену, чтобы сказать несколько слов. Однако во время речи певец внезапно забыл, как называется церемония, на которой он находится (видео с конфузом Киркорова смотрите ниже).

Филипп Киркоров Фото из Instagram

Отметим, что вскореп в зале раздался дикий хохот, и Филипп начал смеяться вместе со всеми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Новой волне" Киркоров обматерил организаторов фестиваля.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!