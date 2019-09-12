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12 сентября • обновлено в 14:39
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Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео

3.6т Читать материал на украинском

Российский поп-король Филипп Киркоров оконфузился на глазах у многочисленной публики.

Так, артист попал в неловкую ситуацию во время получения престижной премии от журнала GQ. Киркоров победил в номинации "Вечная ценность" и его пригласили на сцену, чтобы сказать несколько слов. Однако во время речи певец внезапно забыл, как называется церемония, на которой он находится (видео с конфузом Киркорова смотрите ниже).

Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео

Филипп Киркоров

Фото из Instagram

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Отметим, что вскореп в зале раздался дикий хохот, и Филипп начал смеяться вместе со всеми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Новой волне" Киркоров обматерил организаторов фестиваля.

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Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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