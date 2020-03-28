Кашель и озноб: Приходько призналась, что заболела

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько призналась, что заболела. Она заявила, что у нее кашель, насморк, но при этом отсутствует температура.

Об этом Приходько написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Анастасия Приходько

"Доброе утро друзья! Чувствую погановастенько, кашель, нос немного забит, и морозит... Но нет температуры, как какая-то слабость... Потому что вчера уже все передумала может быть... Я считаю, что это просто простуда... Посмотрим что будет вечером", - написала артистка.

Она добавила, что утром она ничего не слышала одно ухо.

"У меня сел голос, утром я проснулась и не слышала на одно ухо, температуры нет, но чувство, будто кто-то берет меня и "выжимает", - добавила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

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