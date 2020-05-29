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29 мая • обновлено в 05:28
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Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике

2.2т
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Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой соблазнительной фотографией в купальнике.

Соответствующее фото появилось на личной странице артистки в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

На снимках Кароль сфотографирована в белом купальнике. Так, на одном из фото знаменитость томно смотрит в камеру. На другой фотографии показано лицо звезды вблизи.

Поклонники Тины Кароль признались, что фото произвели на них впечатление. Пользователи не смогли пройти мимо публикации, и засыпали артистку комплиментами.

"Невероятная", "Пожар", "Богиня", "Зачем так красиво?", "Какая красивая", "Тина, секси", – восхищались поклонники.

Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике
Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике
Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике
Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике
Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике
Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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Автор
Анна Михно
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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