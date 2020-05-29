Кароль завела сеть пикантным фото в купальнике

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой соблазнительной фотографией в купальнике.

Соответствующее фото появилось на личной странице артистки в Instagram.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

На снимках Кароль сфотографирована в белом купальнике. Так, на одном из фото знаменитость томно смотрит в камеру. На другой фотографии показано лицо звезды вблизи.

Поклонники Тины Кароль признались, что фото произвели на них впечатление. Пользователи не смогли пройти мимо публикации, и засыпали артистку комплиментами.

"Невероятная", "Пожар", "Богиня", "Зачем так красиво?", "Какая красивая", "Тина, секси", – восхищались поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль завела сеть аппетитными формами в белье.

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