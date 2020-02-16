Кароль засветила пышную грудь в платье с огромным декольте

Украинская певица Тина Кароль подчеркнула аппетитные формы нарядом с очень глубоким вырезом.

Фотографии знаменитости, сделанные во время нового выхода, были опубликованы на странице артистки в Instagram.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Так, Тина появилась на автограф-сессии во Львове. Для публичного мероприятия Кароль выбрала эффектное ярко-красное платье, главным акцентом которого стало экстремальное декольте.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Глубокий вырез подчеркнул пышную грудь знаменитости. Завершением образа стал яркий макияж с красными губами.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Соблазнительный наряд звезды вызвал восхищение у ее поклонников, которые буквально засыпали Тину комплиментами.

"Вау, платье", "Самая лучшая", "Какая красивая", "Платье – огонь", "Невероятная", – писали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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