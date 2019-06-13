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Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть пикантным фото.

Звезда позировала в ярком платье с открытыми плечами и спиной, оголив также стройные ноги, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

Это фото Каменских опубликовала, чтобы привлечь внимание поклонников в розыгрышу билетов на концерт MALUMA. Пользователи были в восторге от горячего образа певицы.

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"Красивенькая", "Настенька, какая ты красивая", "Суперкрасотка", "Вы просто бомба", "Тигра", – восхитились поклонники.

Ура! Сегодня объявляю победителей розыгрыша билетов на концерт MALUMA!🔥Но, увидев количество участников и желающих посетить концерт @maluma, я решила подарить вам еще билеты! Хотите, чтобы я в ближайшее время провела еще один розыгрыш? Тогда ставьте ❤ в комментариях! Поздравляю обладателей билетов, которые дарим сегодня: @dozhd_v_dushe @k.l.i.m.e.n.k.o_v @kris_savytska @tetyana_i29.09 @lrina_shatilova Приходите 8 июля во Дворец Спорта 😉😉😉 А всех остальных приглашаю принять участие в следующем розыгрыше! Love u❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram@kamenskux

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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