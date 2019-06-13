Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть пикантным фото.

Звезда позировала в ярком платье с открытыми плечами и спиной, оголив также стройные ноги, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

Это фото Каменских опубликовала, чтобы привлечь внимание поклонников в розыгрышу билетов на концерт MALUMA. Пользователи были в восторге от горячего образа певицы.

"Красивенькая", "Настенька, какая ты красивая", "Суперкрасотка", "Вы просто бомба", "Тигра", – восхитились поклонники.

Настя Каменских Instagram@kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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