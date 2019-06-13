Каменских восхитила сеть соблазнительным образом: горячее фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть пикантным фото.
Звезда позировала в ярком платье с открытыми плечами и спиной, оголив также стройные ноги, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.
Это фото Каменских опубликовала, чтобы привлечь внимание поклонников в розыгрышу билетов на концерт MALUMA. Пользователи были в восторге от горячего образа певицы.
"Красивенькая", "Настенька, какая ты красивая", "Суперкрасотка", "Вы просто бомба", "Тигра", – восхитились поклонники.
Ура! Сегодня объявляю победителей розыгрыша билетов на концерт MALUMA!🔥Но, увидев количество участников и желающих посетить концерт @maluma, я решила подарить вам еще билеты! Хотите, чтобы я в ближайшее время провела еще один розыгрыш? Тогда ставьте ❤ в комментариях! Поздравляю обладателей билетов, которые дарим сегодня: @dozhd_v_dushe @k.l.i.m.e.n.k.o_v @kris_savytska @tetyana_i29.09 @lrina_shatilova Приходите 8 июля во Дворец Спорта 😉😉😉 А всех остальных приглашаю принять участие в следующем розыгрыше! Love u❤️
Настя Каменских
Instagram@kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
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