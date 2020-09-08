Каменских показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.

Так, на нем 33-летняя знаменитость позировала на фоне дома в откровенном бикини, продемонстрировав стройную фигуру. Образ она дополнила солнцезащитными очками. Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Наслаждаясь теплом в начале сентября", – прокомментировала публикацию певица.

Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Instagram Насти Каменских

Фото Каменских вызвало ажиотаж в сети. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.

"Во всей красе!", "Идеально. Так держать", "Классное фото, круто. Желаю тебе здоровья, любви, счастья", "Хорошие ножки", "Настя, ты совершенство", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали комплиментами певицу. Instagram Насти Каменских

Поклонники в восторге от фото певицы. Instagram Насти Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских презентовала клип на трек A Huevo из своего первого испаноязычного альбома Ecléctica.

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