Камалия, Билык и Козловский: как выглядела самая дорогая свадьба 2019 года в Украине

На днях в Киеве отгремела роскошная свадьба известного украинского дизайнера Елены Бернацкой и бизнесмена Демьяна Пульчева.

Как сообщает "Караван историй", торжество обошло по ценнику даже самые дорогие звездные события этого года — бракосочетание "золотой девочки" экс-Ассоль и долгожданную "свадьбу года" шоумена Потапа и певицы Насти Каменских.

Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева стала самой дорогой в Украине в 2019 году Фото: karavan.ua

Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая и Демьян Пульчев Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая бросает букет невесты Фото: karavan.ua

Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева Фото: karavan.ua

Отмечается, что церемония прошла в одном из самых модных заведений Киева — банкет-холле Regent Hill. На свадьбе пары выступали группа "НеАнгелы", Виталий Козловский, Камалия, Дима Коляденко, Алексей Аккерман и Ирина Билык. Кстати, последняя назвала это событие свадьбой года. Ведущими праздника были Григорий Решетник и Юлия Крауз.

Елена Бернацкая и Демьян Пульчев танцуют свадебный танец Фото: karavan.ua

Виталий Козловский Фото: karavan.ua

Камалия и Елена Бернацкая Фото: karavan.ua

Дмитрий Коляденко и Елена Бернацкая Фото: karavan.ua

Ирина Билык Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая, Демьян Пульчев, Кристина Решетник и Григорий Решетник Фото: instagram/kristina_reshetnik

Также поздравить Елену Бернацкую и Демьяна Пульчева пришли и другие известные друзья молодоженов — телеведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, продюсер Юрий Никитин, певицы Ольга Горбачева, Ассия Ахат и многие другие.

Звездные гости на свадьбе Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая, Демьян Пульчев, Лилия Ребрик и Андрей Дикий Фото: karavan.ua

Юрий Никитин, Елена Бернацкая, Демьян Пульчев и Ольга Горбачева Фото: karavan.ua

В день свадьбы на Елене было два эксклюзивных платья, расшитые камнями ручной работы. Для дочери Бернацкой от первого брака дизайнеры разработали идентичное платье в миниатюре. Отметим, что на торжественном событии были и сыновья Пульчева.

Елена Бернацкая с дочерью Фото: karavan.ua

Дочь Елены Бернацкой Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая и Демьян Пульчев с детьми Фото: karavan.ua

Елена Бернацкая и Демьян Пульчев с детьми Фото: karavan.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая состоялась долгожданная свадьба шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK). Все подробности, фото и видео с роскошного торжества смотрите здесь.

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