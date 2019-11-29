Камалия, Билык и Козловский: как выглядела самая дорогая свадьба 2019 года в Украине

На днях в Киеве отгремела роскошная свадьба известного украинского дизайнера Елены Бернацкой и бизнесмена Демьяна Пульчева.
Как сообщает "Караван историй", торжество обошло по ценнику даже самые дорогие звездные события этого года — бракосочетание "золотой девочки" экс-Ассоль и долгожданную "свадьбу года" шоумена Потапа и певицы Насти Каменских.
Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева стала самой дорогой в Украине в 2019 году
Фото: karavan.ua
Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая и Демьян Пульчев
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая бросает букет невесты
Фото: karavan.ua
Свадьба Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева
Фото: karavan.ua
Отмечается, что церемония прошла в одном из самых модных заведений Киева — банкет-холле Regent Hill. На свадьбе пары выступали группа "НеАнгелы", Виталий Козловский, Камалия, Дима Коляденко, Алексей Аккерман и Ирина Билык. Кстати, последняя назвала это событие свадьбой года. Ведущими праздника были Григорий Решетник и Юлия Крауз.
Елена Бернацкая и Демьян Пульчев танцуют свадебный танец
Фото: karavan.ua
Виталий Козловский
Фото: karavan.ua
Камалия и Елена Бернацкая
Фото: karavan.ua
Дмитрий Коляденко и Елена Бернацкая
Фото: karavan.ua
Ирина Билык
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая, Демьян Пульчев, Кристина Решетник и Григорий Решетник
Фото: instagram/kristina_reshetnik
Также поздравить Елену Бернацкую и Демьяна Пульчева пришли и другие известные друзья молодоженов — телеведущая Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, продюсер Юрий Никитин, певицы Ольга Горбачева, Ассия Ахат и многие другие.
Звездные гости на свадьбе Елены Бернацкой и Демьяна Пульчева
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая, Демьян Пульчев, Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Фото: karavan.ua
Юрий Никитин, Елена Бернацкая, Демьян Пульчев и Ольга Горбачева
Фото: karavan.ua
В день свадьбы на Елене было два эксклюзивных платья, расшитые камнями ручной работы. Для дочери Бернацкой от первого брака дизайнеры разработали идентичное платье в миниатюре. Отметим, что на торжественном событии были и сыновья Пульчева.
Елена Бернацкая с дочерью
Фото: karavan.ua
Дочь Елены Бернацкой
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая и Демьян Пульчев с детьми
Фото: karavan.ua
Елена Бернацкая и Демьян Пульчев с детьми
Фото: karavan.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая состоялась долгожданная свадьба шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK). Все подробности, фото и видео с роскошного торжества смотрите здесь.
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