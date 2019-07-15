Каким я буду старым? Звезд покорил новый тренд в сети

В сети набирает популярность очередной флешмоб. Так, звезды массово начали делиться снимками, на которых они изображены в пожилом возрасте.

Фото артисты разместили на своих страницах в Instagram.

Тимур Батрутдинов

"Я, Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин в старости", - написал российский комик Гарик Харламов.

Не отстает от трендов и супруга популярного комика. Кристина Асмус также поделилась кадром, на котором ее лицо покрыто морщинами.

"Побочка от хлоргексидина", ― пошутила 31-летняя артистка.

"Вот так я буду выглядеть в старости. Хотя, цвет волос почти не изменился. Вы уже представляли свою старость?", - написал украинский ведущий Александр Педан.

Скандальная российская актриса Настасья Самбурская также не обошла тренд стороной.

"Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить", - написала она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярные Instagram-блогерши и модели массово подверглись влиянию нового тренда на купальники естественных оттенков.

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