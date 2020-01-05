"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, опубликовала новое фото, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Так, снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак Instagram @anilorak

На фотографии Лорак запечатлена вблизи с собранными волосами и ярким макияжем.

"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?", – поинтересовалась у поклонников певица.

Однако в комментариях многие фанаты принялись обсуждать вовсе не праздничное настроение, а внешность звезды. В частности, поклонники обратили внимание на губы Ани. Кроме того, по мнению подписчиков, Лорак уже с трудом можно узнать на новых фото.

"Что вы с собой делаете?", "На себя вообще не похожа", "Была же красивая женщина...", "Так изуродовать свой рот".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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