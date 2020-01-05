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5 января • обновлено в 17:30
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"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида

1.9т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, опубликовала новое фото, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Так, снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Новости
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На фотографии Лорак запечатлена вблизи с собранными волосами и ярким макияжем.

"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?", поинтересовалась у поклонников певица.

Однако в комментариях многие фанаты принялись обсуждать вовсе не праздничное настроение, а внешность звезды. В частности, поклонники обратили внимание на губы Ани. Кроме того, по мнению подписчиков, Лорак уже с трудом можно узнать на новых фото.

"Что вы с собой делаете?", "На себя вообще не похожа", "Была же красивая женщина...", "Так изуродовать свой рот".

"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида
"Какие огромные губищи": Лорак разгромили из-за внешнего вида

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На паРРаше у нее в пасти рванула граната!
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Франко Иван
Франко Иван
Пиноккио....! Скоро один рот ...рабочий... останется.....
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