"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, взбудоражила пользователей сети новым чувственным снимком.
В своем Instagram-аккаунте она обнародовала черно-белое фото, на котором позирует, сидя в окружении съемочной группы.
Ани Лорак
instagram.com/anilorak
Артистка показала бекстейдж работы над новинкой под названием "Мы нарушаем", однако так и не пояснила, будет ли это сингл, или же она сразу выпустит клип.
На фото Лорак, одетая в облегающий светлый топ, демонстрирует оголенные ноги и подтянутую фигуру.
instagram.com/anilorak
"Красивая. Как же любовь все меняет", "Девушка-пожар!" "Великолепная", "Самая красивая певица из всех, кого я знаю", "Минимум косметики", "Такая худенькая!" – отметили пользователи сети.
Некоторые комментарии, впрочем, оказались негативными. "Вы прям уставшая, что с вами?" "Каролиночка, не фотошопьте так сильно свои фотки", – написали подписчики под фото.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.
Она также нарвалась на критику за селфи в машине. Женщину упрекнули в увлечении пластическими операциями.
Ранее певица опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.
Очередную порцию гнева Ани Лорак получила за фото на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи (Россия).
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