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23 сентября • обновлено в 01:46
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"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

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Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, взбудоражила пользователей сети новым чувственным снимком.

В своем Instagram-аккаунте она обнародовала черно-белое фото, на котором позирует, сидя в окружении съемочной группы.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Артистка показала бекстейдж работы над новинкой под названием "Мы нарушаем", однако так и не пояснила, будет ли это сингл, или же она сразу выпустит клип.

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На фото Лорак, одетая в облегающий светлый топ, демонстрирует оголенные ноги и подтянутую фигуру.

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

instagram.com/anilorak

"Красивая. Как же любовь все меняет", "Девушка-пожар!" "Великолепная", "Самая красивая певица из всех, кого я знаю", "Минимум косметики", "Такая худенькая!" – отметили пользователи сети.

Некоторые комментарии, впрочем, оказались негативными. "Вы прям уставшая, что с вами?" "Каролиночка, не фотошопьте так сильно свои фотки", – написали подписчики под фото.

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

"Какая худенькая!" 40-летняя Лорак восхитила поклонников новым фото

Скриншот

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Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес Instagram Красота фотографии
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