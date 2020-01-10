Как выглядят легенды "Что? Где? Когда?" сегодня: Друзь, Поташев, Бурда и другие

В 2020 году исполняется 45 лет с тех пор, как первый выпуск игры интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" вышел на экраны бывшего СССР.

Самыми известными игроками клуба стали Александр Друзь, Максим Поташев, Борис Бурда, Игорь Кондратюк, Илья Новиков и многие другие. Как сейчас выглядят звезды легендарной игры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Друзь

фото: ukr.media

64-летний Александр Друзь – обладатель приза "Бриллиантовая сова", шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", директор Санкт-Петербургского филиала "Что? Где? Когда?". Впервые появился в эфире игры в 1981 году. С тех пор играет практически без перерывов, что является рекордом. По образованию он инженер, занимался строительным бизнесом, преподавал в школе, был руководителем телепрограмм петербургского канала "СТО". Несколько лет назад легенда клуба вышел на пенсию. Обе дочери знатока, Инна и Марина, успешно играли в "Что? Где? Когда?".

Максим Поташев

24smi.org

Максим Поташев – магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова". По итогам всеобщего зрительского голосования в 2000 году был признан лучшим игроком за все годы существования "Что? Где? Когда?". По профессии – математик, маркетолог, бизнес-тренер. Занимается консалтингом в области продаж, регулярно проводит семинары и тренинги. Поташеву сейчас 50 лет.

Михаил Барщевский

wikipedia.org

Заслуженный юрист России, 64-летний Михаил Барщевский является активным участником "Что? Где? Когда?". С 1994 по 2000 год он следил за соблюдением правил, выступал также в качестве защитника интересов знатоков, а затем стал хранителем традиций клуба. В кресло знатока Барщевский впервые сел только в 2002 году, а в ноябре 2015-го команда Барщевского выиграла у телезрителей.

Андрей Козлов

24smi.org

Андрей Козлов – российский телеведущий, режиссер и продюсер, игрок, капитан и магистр клуба "Что? Где? Когда?". Дебютировал в 1989 году. Играл только в качестве капитана команды на протяжении 30 лет, за это время через команду прошли знаменитые эрудиты: Борис Бурда, Максим Поташев, Федор Двинятин, Игорь Кондратюк, Александр Друзь, Алексей Капустин. Известно, что Кондратюк стал для Андрея одним из самых близких друзей. Единственный раз Козлов не присутствовал на игре, в 2004 году, в день, когда у него случился микроинсульт. Сейчас игроку "Что? Где? Когда?" 59 лет.

Алексей Блинов

instagram.com/blinov_officiall

Впервые появился в игре в 1991 году. Тогда он работал мастером на Ленинградском трикотажном объединении. Играл только в качестве капитана команды. Дочь – Алена Блинова, также знаток телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". С 2011 года Алексей Блинов не садится за игровой стол, но остается почетным членом клуба. Работал в банковской сфере, а также пиар-директором футбольного клуба "Зенит", за который болеет много лет. В 2017 году участвовал совместно с дочерью в телепередаче "Кто хочет стать миллионером" и выиграл 400 тысяч рублей.

Федор Двинятин

"Полит.ру"

51-летний ученый, филолог-русист Федор Двинятин – обладатель четырех "Хрустальных сов", играл в клубе в течение 15 лет. Впервые в программе "Что? Где? Когда?" появился в 1990 году. Стал особо известным после того, как команда КВН из Москвы решила назваться "Федор Двинятин". Из 47 игр, в которых участвовал Двинятин, его команда выиграла 33. Ученый дважды выигрывал красный пиджак бессмертия. Последняя для Двинятина игра состоялась 24 декабря 2005 года. Сейчас Федор Двинятин продолжает преподавать, при этом не появляясь на телевидении.

Илья Новиков

Teleprogramma.pro

37-летний юрист Илья Новиков, которых представлял в российских судах интересы многих украинских политзаключенных, – самая яркая звезда "Что? Где? Когда" последнего десятилетия. В интеллектуальный клуб он попал в возрасте 20 лет, обладатель двух "Хрустальных сов" и одной "Бриллиантовой".

Знаменитые знатоки-украинцы:

Борис Левин

Businessman.ru

59-летний Борис Левин родом из Константиновки Донецкой области. Первую игру в "Что? Где? Когда?" сыграл в мае 1994 года, с тех пор является знатоком клуба. В 1997 году Борис Левин был признан лучшим знатоком игры и получил "Малую Хрустальную сову". В 2002 году переехал жить в Москву. Левин – известный спортивный журналист, по образованию – историк.

Игорь Кондратюк

TV5

Популярный украинский ведущий, продюсер, шоумен, 57-летний Игорь Кондратюк в свое время также был звездой "Что? Где? Когда?". Участвовал в игре с 1985 года, обладатель Хрустальной совы. Телекарьеру начинал на "Останкино" – помощником ведущего Бориса Крюка в шоу "Любовь с первого взгляда" и "Брейн-ринга". С 1992 работает на украинском телевидении. Женат, трое детей.

Борис Бурда

wikipedia.org

Одессит, украинский журналист, телеведущий, писатель, бард Борис Бурда играл в "Что? Где? Когда?" с 1990 года по 2010 год включительно. На украинском телевидении он прославился как ведущий популярных кулинарных шоу – его жена-поэтесса не умела готовить, поэтому Борис искусно овладел этим искусством. Написал десяток кулинарных книг. Кроме этого, Бурда пишет песни в бардовском стиле и выступает с ними на фестивалях. Ему сейчас 69 лет.

Алексей Капустин

"Первый канал"

61-летний украинский ученый-химик из Мариуполя Алексей Капустин играет в элитарном клубе с 1990 года в команде Андрея Козлова. В 2008 году стал обладателем "Хрустальной совы". Также работает в телевизионной игре "Брэйн ринг" в качестве редактора и автора более 40 тысяч вопросов. Заведует кафедрой в Приазовском государственном техническом университете в Мариуполе. Один из его учеников выиграл мировую олимпиаду по химии. Женат. Старший сын – Ярослав, директор химического комбината; младший – Евгений, аспирант университета Беркли в Калифорнии. Все свободное время проводит на даче, где выращивает виноград и гигантские грибы-дождевики.

Как известно, ведущими программы были Александр Масляков (1976), создатель телеигры Владимир Ворошилов (с 1977 по 2000 год) и Борис Крюк (с 2001 года). Владимир Ворошилов ушел из жизни 10 марта 2001 года.

Владимир Ворошилов был одним из создателей и ведущим телеигры 24smi.org

Александр Масляков вел "Что? Где? Когда?" в 1976-м "Вестник Кавказа"

Борис Крюк – ведущий игры с 2001 года "АиФ"

Отметим, в программе ведущий не появляется в кадре, слышен лишь его голос. Согласно правилам игры, команда из шести "знатоков" в течение одной минуты методом мозгового штурма должна найти правильный ответ на любой заданный телезрителями вопрос. За правильный ответ очко получает команда знатоков, за неправильный – их противники, команда телезрителей. Побеждает команда, первой набравшая шесть очков.

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