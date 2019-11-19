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19 ноября • обновлено в 13:02
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Как выглядит сестра Тимати, которую он скрывает: фото красотки

1.6т
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Российский рэпер Тимати вместе со своей невестой Анастасией Решетовой пришел поддержать сводную сестру Анну Юнусову, которая дебютировала на балу Tatler.

Так, на мероприятии был также брат рэпера Артем Юнусов и их отец Ильдар Юнусов. Соответствующие фото и видео появились в сети (смотрите ниже).

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова и Тимати

Фото: peopletalk.ru

Тимати с отцом и братом

Тимати с отцом и братом

Фото: instagram/annayuni

Новости
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Анна Юнусова — дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова и декоратора Ирины Андреевой. Девушке всего 16 лет. Сейчас она учится в 10 классе отделения "Пресня" МЭШ, но уже стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

К слову, девушка ведет свой Instagram-аккаунт. Правда, Анна редко делится фотографиями — на ее странице всего 60 публикаций и почти 3 тысячи подписчиков.

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Тимати
Место
Россия
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