Как выглядит сестра Тимати, которую он скрывает: фото красотки

Российский рэпер Тимати вместе со своей невестой Анастасией Решетовой пришел поддержать сводную сестру Анну Юнусову, которая дебютировала на балу Tatler.

Так, на мероприятии был также брат рэпера Артем Юнусов и их отец Ильдар Юнусов. Соответствующие фото и видео появились в сети (смотрите ниже).

Анастасия Решетова и Тимати Фото: peopletalk.ru

Тимати с отцом и братом Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова — дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова и декоратора Ирины Андреевой. Девушке всего 16 лет. Сейчас она учится в 10 классе отделения "Пресня" МЭШ, но уже стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

К слову, девушка ведет свой Instagram-аккаунт. Правда, Анна редко делится фотографиями — на ее странице всего 60 публикаций и почти 3 тысячи подписчиков.

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 октября 2019 года Тимати и Решетова официально стали родителями.

Вокруг Тимати и его невестой Анастасией Решетовой ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

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