Как две капли воды: названо топ-3 сходства между детьми Киркорова и Стоцкой

Пользователи сети в очередной раз увидели сходство между детьми российской певицы Анастасии Стоцкой и поп-короля Филиппа Киркорова. Поводом этому послужила публикация в Instagram-аккаунте артистки, где она показала свою дочь.

В связи с этим OBOZREVATEL решил показать сравнительные фото детей знаменитостей. А также рассказать, что связывает Стоцкую и Киркорова и чем похожи их наследники.

Стоцкая и Киркоров со своими детьми

В 2002 году Филипп Киркоров стал продюсером Анастасии Стоцкой, пригласив в мюзикл "Чикаго". Затем они записали несколько песен, в том числе эротичную композицию "И ты скажешь". С тех пор в СМИ то и дело всплывала информация о романтических отношениях знаменитостей. В пользу этой версии говорило то, что Анастасия была очень похожа на Аллу Пугачеву, любимую женщину Филиппа.

Алла Пугачева и Анастасия Стоцкая Фото: obaldela.ru

А когда у Стоцкой родился сын Александр, то общественность буквально взорвалась — мальчик был очень похож на поп-короля. Вскоре у самого Киркорова родился сын Мартин от суррогатной матери. И когда он показал его публике, все хором заявили, что и малыши Анастасии и Филиппа похожи как близнецы. Отметим, что они имеют один и тот же овал лица, схожий тип волос, и характерные южные черты. Разница у мальчиков лишь в возрасте — Мартин появился на свет в июне 2012 года, а Александр родился на год раньше.

Анастасия Стоцкая с сыном Мартином (слева) и детьми Киркорова Фото: instagram/100tskaya

Детские фото сына Стоцкой (слева) и Киркорова (справа)

Сын Стоцкой Александр и сын Киркорова Мартин

Сын Стоцкой Александр и сын Киркорова Мартин

Все те же схожести есть и между дочерью поп-короля Аллой-Викторией и дочерью певицы Верой. Однако в сети заявили, что малышка Стоцкой больше напоминает им Киркорова в детстве.

Дочь Стоцкой Вера и дочь Киркорова Алла-Виктория

Дочь Стоцкой Вера и Киркоров в детстве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппу Киркорову приписали тайного ребенка от звезды сериала "Универ. Новая общага" Анны Хилькевич.

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