"Как до Парижа раком": фанаты Лорак сравнили ее с Лободой и разочаровались

Украинская певица Ани Лорак, которая со скандалом сбежала в Россию, обнародовала видео своего нового шоу "Дива". Это стало поводом для жесткой критики в соцсетях.

"Включай Первый канал в 23:00 премьеру Ани Лорак вы сможете эксклюзивно посмотреть исключительно на Первом канале. Приятного просмотра", - написала певица на своей странице в Instagram.

"Ольга Бузова для вас наглядный пример - вот что значит шоу. Учитесь у профессионалов!", "То, что я увидела вчера на Первом - меня разочаровало", "Ужасный был макияж", "Лорак до Лободы с ее мрачным репертуаром - как до Парижа раком", "Лорак до Лободы ср*ть да сц*ть! Село - оно и в Африке село! Привыкла Лорак все слизывать под копирку у зарубежных звезд", - возмутились пользователи.

Ани Лорак Instagram

Много также появилось и восхищенных комментариев: "Очень круто. Вы большая молодец", "Прям такого никто не делал", "Нам было так страшно за вас, такие трюки под песню "Удержи мое сердце", "Очень крутое шоу", "Каролина - вы наша гордость. Гордость Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой. Вместе с украинскими коллега-гастролерами она отхватила статуэтку премии российского "Нового радио" "Высшая лига".