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Известный советский актер попал в больницу с инсультом

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Известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт и был доставлен в одну из больниц Москвы.

Как сообщил Телеграм-канал 112, в реанимацию актер попал чуть больше недели назад. Причиной обращения стало резкое ухудшение здоровья.

Валентин Гафт

Валентин Гафт

112

83-летнего народного артиста привезли в больницу самостоятельно. Состояние артиста внушало серьезные опасения и артиста госпитализировали в реанимацию, сейчас его состояние стабилизировалось.

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Известный советский актер попал в больницу с инсультом

Отметим, что проблемы со здоровьем у Гафта давно. Известно, что у артиста прогрессирует болезнь Паркинсона. Передвигается он исключительно в инвалидной коляске.

Как сообщила жена Гафта Ольга Остроумова, он действительно находится в больнице, но состояние в норме."Чувствует удовлетворительно. Врачи вокруг него. Я рядом. Все нормально", — сказала она в комментарии каналу 360.tv.

Про диагноз актера Остроумова ничего говорить не стала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.

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Персона
Валентин Гафт
Место
Россия
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