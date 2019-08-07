Известный советский актер попал в больницу с инсультом

Известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт и был доставлен в одну из больниц Москвы.
Как сообщил Телеграм-канал 112, в реанимацию актер попал чуть больше недели назад. Причиной обращения стало резкое ухудшение здоровья.
Валентин Гафт
112
83-летнего народного артиста привезли в больницу самостоятельно. Состояние артиста внушало серьезные опасения и артиста госпитализировали в реанимацию, сейчас его состояние стабилизировалось.
Отметим, что проблемы со здоровьем у Гафта давно. Известно, что у артиста прогрессирует болезнь Паркинсона. Передвигается он исключительно в инвалидной коляске.
Как сообщила жена Гафта Ольга Остроумова, он действительно находится в больнице, но состояние в норме."Чувствует удовлетворительно. Врачи вокруг него. Я рядом. Все нормально", — сказала она в комментарии каналу 360.tv.
Про диагноз актера Остроумова ничего говорить не стала.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.
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