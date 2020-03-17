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17 марта • обновлено в 18:24
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Известный рэпер из РФ жестко высказался Дудю о Крыме

2.8т
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Солист российской рэп-группы Anacondaz Сергей Карамушкин жестко высказался об аннексии Крыма. Он заявил, что Россия "отжала" украинский полуостров.

Об это он заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Однозначно отжали!" Известный рэпер из РФ жестко высказался Дудю о Крыме

Скриншот из видео

Юрий Дудь спросил у Карамушкина, как он "относится к присоединению Крыма".

"К аннексии? Отношусь: как к аннексии. Тут однозначно отжали, я не рад тому, что случилось. Я к Крыму хорошо отношусь, это прекрасное место. Но то, что отжали – результаты этой х*йни мы будем долго расхлебывать. Не только страна, но и глобально все ее граждане", - заявил музыкант.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский репер Роман Худяков, более известный под сценическим псевдонимом Loqiemean, жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине.

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Автор
Мария Дидык
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
кто такой ? почему у дворника Майкла не спросят ?
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