Главная Новости
30 января • обновлено в 02:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Известная модель показала врожденную мутацию

742
Читать материал на украинском

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала врожденную мутацию руки.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Известная модель показала врожденную мутацию

instagram.com/haileybieber

Новости
Светлана Ходченкова восхитила подписчиков пикантным фото

23-летняя модель продемонстрировала левую кисть с искривленным мизинцем. Она объяснила, что всю жизнь страдает эктродактилией (врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев).

Известная модель показала врожденную мутацию

instagram.com/haileybieber

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть топ-5 популярных моделей, которые болеют редкими генетическими заболеваниями.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги