Известная модель показала врожденную мутацию

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала врожденную мутацию руки.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/haileybieber

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23-летняя модель продемонстрировала левую кисть с искривленным мизинцем. Она объяснила, что всю жизнь страдает эктродактилией (врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев).

instagram.com/haileybieber

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