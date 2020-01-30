Известная модель показала врожденную мутацию

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала врожденную мутацию руки.
Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/haileybieber
23-летняя модель продемонстрировала левую кисть с искривленным мизинцем. Она объяснила, что всю жизнь страдает эктродактилией (врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев).
instagram.com/haileybieber
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