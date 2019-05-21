Новая первая леди Украины восхитила внешним видом на инаугурации: в чем особенность

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним в здание украинского парламента прибыли его близкие друзья и, конечно, супруга Елена Зеленская (Кияшко).

Еще до начала процесса инаугурации Зеленский поделился на личной странице в Instagram совместным снимком с супругой, которая, соответственно, вступила в статус новой первой леди Украины. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядела Елена Зеленская на торжестве и рассказывает, в чем особенность ее наряда.

Все подробности инаугурации Владимира Зеленского читайте в материале OBOZREVATEL.

Елена Зеленская на инаугурации президента Украины Instagram @zelenskiy_official

Новая первая леди пришла на торжественное заседание в белоснежном деловом костюме, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ она дополнила элегантной прической и скромным макияжем.

Наряд специально для инаугурации для первой леди создал известный украинский дизайнер Артем Климчук. Об этом сообщили на официальной странице бренда в Instagram. Также стало известно, что на создание эксклюзивного костюма потратили 184 часа (почти 8 суток). Одежда создавалась исключительно вручную семью отдельными специалистами.

Елена Зеленская Скриншот трансляции

Особенностью костюма стала практически незаметная вышивка, которая придала образу элегантности. Отметим, для ее создания дизайнеры использовали традиционные украинские артизанальные техники и адаптировали флористические и анималистические мотивы орнаментов, характерных для Сумской и Полтавской областей начала XIX века. При выборе расположения элементов на кейпе создатели одежды вдохновлялись символизмом древнего Триполья.

Изюминкой образа стали золотые серьги, созданные также вручную украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry эксклюзивно для новой первой леди.

Подробнее о том, как одевается жена нового президента Украины, о ее стиле и предпочтениях читайте по этой ссылке.

Новый президент и первая леди Украины Telegram-канал "Типичный Донецк"

Пользователи сети пришли в восторг от снимков Елены Зеленской. Многие в комментариях под фото президента и первой леди на официальных страницах в социальных сетях указали, что жена Зеленского – самая красивая и приятная первая леди в истории Украины. Также ее сравнили с Меланией Трамп.

"Наконец-то первая леди – живой человек. Без ботокса и завышенной самооценки! Теперь не стыдно будет за страну на официальных мероприятиях!" – отметили пользователи.

"Раньше самой красивой первой леди для меня была Мелания Трамп, а теперь – вы. Прекрасная! Еще одно доказательство того, что за каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина!" – добавили другие.

Отметим, что ранее Елена Зеленская рассказывала, как готовится к роли первой леди Украины. Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко в свою очередь дала несколько советов Елене, порекомендовав ей никого не слушать и делать то, что чувствует сердце.

Смотрите видео инаугурации Владимира Зеленского:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президента впервые в истории Украины инаугурировали одновременно две женщины. К присяге Зеленского повели руководитель Конституционного суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

На инаугурацию были приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ.

На церемонию приехали президенты пяти стран. Это – глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии (Янош Адер). Также поздравить Зеленского прибыл вице-президент Турции Фуат Октаем, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана Октай Осадов и вице-премьеры Беларуси , Румынии, Словакии и Болгарии. США представлял министр энергетики Рик Перри , от Канады прилетел министр обороны Харджит Сингх Саджан, Франции – министр по вопросам Европы . От Польши прибыл глава МИД Гжегож Схетына. Кроме них приехали еще 40 высокопоставленных иностранных гостей.

Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

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