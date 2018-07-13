"И снова война": Ада Роговцева выступила в Одессе с мощным обращением

Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева в пятницу, 13 июля, на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля была награждена статуэткой "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство, после чего выступила на сцене с мощным обращением к украинцам, которым призвала сограждан жить и бороться.

Как отметила артистка, получив награду из рук специального гостя ОМКФ, голливудского актера Эрика Робертса, война и утрата близких знакомы ей не по наслышке.

Ада Роговцева и Эрик Робертс

"Вы представить не можете, что я чувствую", - призналась 80-летняя Роговцева, получив статуэтку. Актриса рассказала гостям церемонии, как в возрасте двух месяцев переехала в Одессу, а всего через несколько лет страна погрязла в войне.

"Я жила, жила, долго жила, через три дня мне уже 81 год... и снова война", - продолжила Роговцева.

"И снова мы говорим о мальчике, который мне сын, про Сенцова. И о тех парнях, которых сегодня так много на войне. Мы говорим о матерях, которые не дождутся своих сыновей, а я знаю за свою долгую жизнь, что такое похоронить сына", - добавила артистка, чей старший сын ушел из жизни в 2012 году.

"Я многое знаю. Мы многое знаем. Но у нас хватает сил, доброты, душевности, милосердия, чтобы творить, собираться на такие торжественные сборы, чтобы жить. Как говорил Антон Павлович Чехов: "Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить…" Нам надо жить. Бороться", - подытожила актриса.

Напомним, в пятницу, 13 июля, в центре Одессы открылся уже 9-й ежегодный международный кинофестиваль, он продлится до 21 числа включительно. Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку прошли в Одесском театре оперы и балета.

В этом году программа фестиваля включила в себя несколько премьер, спецпоказы, среди которых и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей.

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