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28 марта • обновлено в 05:00
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"Холостяк" Добрынин и его невеста разделись на камеру: откровенное фото

1.4т
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Бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.

Соответствующим снимком на своей странице в Instagram поделилась возлюбленная телеведущего. На нем Квиткова позировала лежа на Добрынине в откровенным белье. А он предстал перед камерой с обнаженным торсом.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Фото: instagram/kvittkova

"Каждое утро, что мы здоровы и улыбаемся, уже достойно праздника. У нас всех еще целая жизнь впереди", – написала Дарья.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Фото: instagram/kvittkova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звездной пары. Они засыпали Никиту и Дарью комплиментами.

"Холостяк" Добрынин и его невеста разделись на камеру: откровенное фото
"Холостяк" Добрынин и его невеста разделись на камеру: откровенное фото
"Холостяк" Добрынин и его невеста разделись на камеру: откровенное фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позировала с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держала в руках смартфон.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Даша Квиткова Никита Добрынин
Место
Украина
Теги
шоу Холостяк-9 шоу-бизнес
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
уїбани як ті, що фоткались, так і ті, що в захопленні від фотки двох потвор
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