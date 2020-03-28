"Холостяк" Добрынин и его невеста разделись на камеру: откровенное фото

Бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.

Соответствующим снимком на своей странице в Instagram поделилась возлюбленная телеведущего. На нем Квиткова позировала лежа на Добрынине в откровенным белье. А он предстал перед камерой с обнаженным торсом.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram/kvittkova

"Каждое утро, что мы здоровы и улыбаемся, уже достойно праздника. У нас всех еще целая жизнь впереди", – написала Дарья.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram/kvittkova

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звездной пары. Они засыпали Никиту и Дарью комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позировала с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держала в руках смартфон.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.