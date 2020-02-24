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24 февраля • обновлено в 16:01
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Холостяк-10: что известно о главном герое романтического шоу

1.6т
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Главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-10" стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

Так, о профессии пилота он мечтал еще с детства, потом много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе. В 28 лет у Михалюка получилось достичь своей цели, сообщают "Факты".

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Фото: instagram/stbua

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Отмечается, что собственную летную школу Flymax в Майами (США) Михалюк открыл в 2016 году, а для этого ему также пришлось получить лицензию пилота-инструктора. За плечами холостяка более 4000 летных часов и самая высокая лицензия транспортного пилота – ATPL.

Макс Михайлюк

Макс Михайлюк

Фото: пресс-служба телеканала СТБ

Кроме того, мужчина руководит небольшими летательными аппаратами, мощными лайнерами, а также может безопасно сажать самолеты в сложных горных аэропортах. К слову, сейчас ему приходится жить на две страны – США и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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