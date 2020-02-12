"Ходячее чучело!" Стилист Пугачевой разнес молодую жену Петросяна

Бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид молодой жены Евгения Петросяна, 31-летней Татьяны Брухуновой.

Как сообщает Starhit, эксперт заявил, что жены не бывают такими.

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

"Я с такими обезьянами не дружу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку – вот и все!", – цитирует Ровалса издание.

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Кроме того, на вопрос, готов ли эксперт помочь Брухуновой со стилем, Ровалс ответил:

"У нее денег на меня не хватит. Вообще, весь шоу-бизнес надо менять. Только Алла Пугачева и Людмила Гурченко – неприкасаемые. Вот они могли позволить себе все. А другие – нет".

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова Instagram @bruhunova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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