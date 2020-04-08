"Гайки еще больше закрутят!" Известный комик высказался о будущем юмора в России

Известный российский комик Александр Гудков высказался о том, что произойдет с юмором в РФ. Так, он отметил, что в будущем "гайки закрутят еще больше".

Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Во время интервью Собчак сказала, что любит юмор в США.

"Мне нравится юмор в Америке, там можно шутить абсолютно обо всем. Мне нравится их свобода, они могут шутить про инвалидов, про карликов, про рак. Почему у нас нельзя?", - спросила ведущая.

"Зато у нас можно плохо шутить про геев, трансгендеров, для нас здесь открытое поле. Или о сексизме, а на Западе это невозможно. Мне кажется, у нас это заложено вообще с корнями, у любого русского человека. Есть еще влияние времени, в 2008 году мы могли бы пошутить обо всем, и нам не сказали бы, что мы оскорбили чьи-то чувства. Чтобы шутить как-то по-другому, нам нужно просто жить в другой стране. Для определенной нации - определенный юмор, юмор, который мы заслуживаем. Как бы это не было печально. Я уверен, что в будущем будет еще другая градация. Гайки еще больше закрутят", - ответил Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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