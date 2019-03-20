"Грязная, гомофобная страна": Панин жестко прошелся по России и поплатился

Скандальный российский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, резко высказался об РФ.

Он написал в своем Instagram-аккаунте, что это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться, передает "Лента.ру".

Позже этот пост был удален четыре раза подряд, о чем рассказали пользователи в комментариях под другими сообщениями.

"Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя! Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал", — написал он.

По словам Панина, в России никогда ничего не изменится, ведь страна погрязла в нищете и коррупции. А другие государства воспринимают россиян как дикарей. Более того, он высказался по поводу Великой Отечественной Войне.

"Мы вместе с Гитлером в 39 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию. Не успели. Мы везде орем, что освободили Европу, но это тоже вранье. Мы не освободили ее, а оккупировали. Это большая разница. Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос", — отметил актер.

Под другими постами он также написал, что отправился в Испанию, где наслаждался видами, национальной едой и погодой.

"За чуррос можно родину продать! Это очень вкусно", "Теперь у меня есть два дома", "Как же хочется уже раз и на всегда забыть о зимней обуви и о Российской грязи", – отметил он под другими фото и видео.

Пользователи удивились, что пост Панина удалили несколько раз. В комментариях также написали, что всех, кто лайкнул сообщение, занесли в черный список. "Не страна, а дно", – так отреагировали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актер Алексей Серебряков сделал жесткое заявление, отметив, что Россия развязывает войны. Вокруг него сразу разгорелся скандал в РФ.

Многих удивила реакция Панина, который всячески поддержал коллегу, подчеркнув, что тот говорит все абсолютно правильно.

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