Go_A едут на Евровидение 2020 от Украины: топ-5 песен группы

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.

OBOZREVATEL предлагает читателю послушать топ-5 песен группы.

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Первая песня "Коляда", представленная в соцсетях в декабре 2012 года прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.

Go_A - Веснянка

Go_A - Рано-раненько

Go_A - Жальменіна

Go_A - Небо в долонях

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