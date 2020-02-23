Go_A едут на Евровидение 2020 от Украины: топ-5 песен группы

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.
OBOZREVATEL предлагает читателю послушать топ-5 песен группы.
Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Первая песня "Коляда", представленная в соцсетях в декабре 2012 года прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.
Go_A - Веснянка
Go_A - Рано-раненько
Go_A - Жальменіна
Go_A - Небо в долонях
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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