"Готовлю сюрприз для зрителей". Новогодний блиц с Екатериной Осадчей

Украинская журналистка и телеведущая Екатерина Осадчая поделилась семейными новогодними и рождественскими традициями, а также рассказала, чем 2020 год был для нее особенным, что изменил и чего ждет от нового года.

Звезда призналась будет ли она в этом году работать на новогодних корпоративах, а также приоткрыла тайну о том, что готовит для зрителей в праздничном выпуске своей программы "Світське життя". Об этом – в эксклюзивном блиц-интервью для OBOZREVATEL.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– В этом году скорее всего будем отмечать Новый год дома, в кругу семьи.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

Здесь скорее всего можно сказать, что унес (смеется). А это – возможность путешествовать, а также работать в том графике и с той интенсивностью, какая была до пандемии. Но с другой стороны я нашла время для просмотра фильмов, больше времени появилось на младшего сына, а также смогла наконец-то заняться французским, на который раньше времени не хватало.

– Что пожелаете себе в новом году?

– Я всем нам пожелала бы окончания пандемии. Такое классическое пожелание для всех, поскольку от этого зависят, в основном, все наши достижения, успехи. Все планы, к сожалению, пока упираются в слово "пандемия". Поэтому я пожелаю нам стойкости, здоровья и, конечно, пусть исполнится все то, что каждый себе желает. На работе хочется всем нам пожелать скорейшего окончания ограничений, а также новых свершений. Ждем Каннский кинофестиваль, который в 2020 году был отменен.

– Есть ли у вас новогодние традиции в семье?

– С момента, когда родился младший сын Иван, он обязательно получает под подушку подарок от Святого Николая. И сейчас он уже знает, что если будет плохо себя вести, то Николай принесет не подарок, а "різку". Я тоже всегда нахожу у себя под подушкой подарок и Юрий тоже (Горбунов – муж Екатерины.- Ред), тем более он Юрий Николаевич. Такая у нас традиция на 19 декабря. Причем обычно это не традиционная шоколадка или другие сладости, а настоящие подарки. На Николая к Ивану приходят его крестные родители с поздравлениями. А поскольку у нас две пары крестных, то получается целое пиршество. Традиционно на католическое Рождество крестная Ивана устраивает большой праздник. 31 декабря последние годы мы с Юрой работали и это тоже была хорошая традиция до пандемии. Находиться на сцене под бой курантов - для нас это был двойной праздник, когда ты на нем находишься и им же руководишь. Получалась такая вовлеченность в Новый год и это было чудесно. В этом году будет иначе.

– Какие блюда всегда есть на вашем столе на новогодние и рождественские праздники?

– Хотя мы не соблюдаем пост, но стараемся, чтобы на Николая на столе было меньше мясных блюд, но может быть холодец, вареники – придерживаемся традиционной украинской кухни. На новогоднем столе в основном – оливье, селедка под шубой, шпроты - все то, что было в нашем детстве. На Рождество нас как правило нет в Украине, зато на Крещение мы делаем кутю и стараемся наверстать то, что пропустили на Рождество и готовим на стол 12 блюд. С кутей, варениками, дерунами. На каждый праздник у нас стол разный.

– Украшаете ли елку? Живую или штучную?

– Мы всегда ставили елку, и до рождения младшего сына Ивана тоже. У нас на улице растет большая елка, которую мы украшаем, а в доме ставим искусственную.

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– Наверное, лет 5-6 как мы стали наряжать елку достаточно рано – с середины декабря. Особенно в этом году всем нам хочется приблизить праздник и с этим связано то, что мы очень рано занялись рождественскими украшениями. А в моем детстве традиционно дома мы ставили живую сосну, которую папа покупал 30 или 31 декабря. Во-первых, он всегда был очень занят, а во-вторых – в моем детстве заранее не было принято ставить елку. Мы писали письма Деду Морозу, у нас всегда были новогодние желания, которые он исполнял. Помню, как мы с нетерпением ждали 12 часов ночи, чтобы найти под елкой подарки, хотя было и поздно, но родители нам разрешали дождаться Нового года вместе со взрослыми.

– Есть у вас любимые фильмы, которые вы каждый год пересматриваете на новогодне-рождественских праздниках?

– Наверное, их несколько, они с какой-то новогодней историей. Это современные ленты, например, такие фильмы, как "Старый Новый год" или "Любовь случается". Вот когда старший сын Илья был маленьким – думаю и Ивану будет скоро интересно посмотреть – он смотрел все серии фильма "Один дома".

– Как изменилось празднование Нового года с рождением младшего сына, делаете ли вы с ним новогодние поделки?

– Конечно, Иван делает новогодние поделки в садике, и мы с ним делаем вместе, потом ими украшаем дом и возле дома двор. В этом году уже впервые вырезали снежинки.

– Приглашают ли вас работать в этом году на новогодних корпоративах?

– У нас несколько корпоративов онлайн. Есть и такая форма новогодних праздников. По опыту могу сказать, что большинство крупных компаний, которые праздновали всегда – в этом году корпоративы не проводят. Здесь вопрос даже не в том, пойду я или не пойду, – здесь вопрос законности таких мероприятий. Сейчас собираться большим количеством людей запрещено, все праздники камерные, домашние.

– Готовите ли в этом году новогодние эфиры "Світського життя"? Какие сюрпризы ждать зрителям?

- Да, в этом году будет два новогодних выпуска, которые мы готовим в нашей студии с праздничным декором – это будут итоги года. С нашими звездными героями в первом выпуске мы подведем итоги и расскажем о громких скандалах, о всех главных событиях 2020. И, конечно же, мы готовим сюрпризы. Во втором выпуске звезды будут петь не только в студии, но и в неожиданные локациях. Это будет праздник с доставкой на дом. И мы надеемся, что внесем атмосферу волшебства в это время и не дадим пандемии испортить настроение. Первый выпуск планируем 26 декабря, а второй – 2 января.