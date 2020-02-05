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7 февраля • обновлено в 08:16
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"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка

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Участник "Голоса країни-10" из Китая Сюй Юн Чуань, который развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы", восхитил сеть своим знанием украинского языка.

Так, на своей странице в Facebook украинка Ирина Козак-Кедич отметила, что многие не могут выучить язык годами, а ему удалось сделать это за два года.

"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка

Скриншот из видео

"Такого у нас еще не было, чтоб тренер говорил по-русски, а его переводили на украинский для китайца", – прокомментировал ведущий Юрий Горбунов.

"Китаец, проживающий в Украине 2 года, выучил украинский язык и не понимает "языка". Некоторые украинцы, годами не могут ее изучить. Анекдот", "Главное желание и умственные способности", "Молодец. Уважаю", "Восхитительно. Я о китайском парне", – комментируют видео в сети.

"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка
"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка
"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка
"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Место
Украина
Тег
Голос країни-10
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Соловйов Роман
Соловйов Роман
Москалі єбучі
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Кудряшов Алексей
Кудряшов Алексей
Молодец парень из Китая! Берите пример с него!
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Odessa Max
Odessa Max
Даже Т9 слово "мова" на "моча" исправляет
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