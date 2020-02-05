"Годами не могут выучить!" Китаец на "Голосі Країни" покорил сеть знанием украинского языка

Участник "Голоса країни-10" из Китая Сюй Юн Чуань, который развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы", восхитил сеть своим знанием украинского языка.

Так, на своей странице в Facebook украинка Ирина Козак-Кедич отметила, что многие не могут выучить язык годами, а ему удалось сделать это за два года.

Скриншот из видео

"Такого у нас еще не было, чтоб тренер говорил по-русски, а его переводили на украинский для китайца", – прокомментировал ведущий Юрий Горбунов.

"Китаец, проживающий в Украине 2 года, выучил украинский язык и не понимает "языка". Некоторые украинцы, годами не могут ее изучить. Анекдот", "Главное желание и умственные способности", "Молодец. Уважаю", "Восхитительно. Я о китайском парне", – комментируют видео в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

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