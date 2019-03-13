"Где живот?" Тайно родившую Заворотнюк заподозрили в обмане

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая днях впервые показала свою новорожденную дочь, заподозрили в обмане. Так, артистку обвинили в том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери.

По словам подписчиков Заворотнюк, ей бы не удалось скрыть свою беременность от журналистов, пишет "Top News".

Дмитрий Стрюков и Анастасия Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk

"Я уверена, что рожала она не сама. Во-первых, о ее беременности знали бы все с самого начала, от наших СМИ ничего не скроешь. Во-вторых – ни на фотках, нигде не было видно ее живота. Лихо всех обманула и сделала вид, что уже и родить успела. А на самом деле там точно была суррогатная мать, иначе быть не могло! Зачем всех за нос водить? Понятно, возраст уже...никто б не осудил", — приводит слова подписчика актрисы издание.

"Настя весь прошлый год снималась в фильме, когда успела!", "Родила в 47 лет? в октябре 2018 года? А как же вы снимались с декабря 2017-го по ноябрь 2018 года в сериале "Между нами, девочками-2"? Где был ваш беременный живот?", – пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, долгое время никто не знал, что Заворотнюк ждет ребенка. Она призналась, что старалась не светиться на публике, пока не уверится, что все будет хорошо.

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