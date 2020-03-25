Российский телеведущий Максим Галкин посмеялся над Настей Ивлеевой из-за ее английского языка во время разговора с американским певцом Джаредом Лето.
Так, шоумен оставил комментарий на странице Ивлеевой в Instagram.
Настя Ивлеева
Instagram @_agentgirl_
В частности, Настя была шокирована звонком Джареда. Однако не растерялась и начала говорить на английском. В своей соцсети Ивлеева опубликовала запись прямого эфира. В комментариях под публикацией Галкин написал:
В переводе на русский телеведущий написал, что он также популярен в России. И он был бы не против, если бы Джаред приехал в его замок, а если он знает, что его жена – Пугачева, то это вообще отлично.
Джаред Лето позвонил Насте Ивлеевой
кадр из видео
Примечательно, что присоединились к Галкину и другие пользователи, которые также посмеялись над английским Ивлеевой:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето. Так, она отметила, что вела себя неадекватно во время прямого эфира со звездой в Instagram.
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