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25 марта • обновлено в 13:01
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Галкин жестко высмеял английский Ивлеевой после ее разговора с Джаредом Лето

3.1т
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Российский телеведущий Максим Галкин посмеялся над Настей Ивлеевой из-за ее английского языка во время разговора с американским певцом Джаредом Лето.

Так, шоумен оставил комментарий на странице Ивлеевой в Instagram.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева

Instagram @_agentgirl_

В частности, Настя была шокирована звонком Джареда. Однако не растерялась и начала говорить на английском. В своей соцсети Ивлеева опубликовала запись прямого эфира. В комментариях под публикацией Галкин написал:

Ивлеева опозорилась с английским в разговоре с Джаредом Летом: Галкин посмеялся

В переводе на русский телеведущий написал, что он также популярен в России. И он был бы не против, если бы Джаред приехал в его замок, а если он знает, что его жена – Пугачева, то это вообще отлично.

Джаред Лето позвонил Насте Ивлеевой

Джаред Лето позвонил Насте Ивлеевой

кадр из видео

Примечательно, что присоединились к Галкину и другие пользователи, которые также посмеялись над английским Ивлеевой:

Ивлеева опозорилась с английским в разговоре с Джаредом Летом: Галкин посмеялся
Ивлеева опозорилась с английским в разговоре с Джаредом Летом: Галкин посмеялся
Ивлеева опозорилась с английским в разговоре с Джаредом Летом: Галкин посмеялся
Ивлеева опозорилась с английским в разговоре с Джаредом Летом: Галкин посмеялся

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето. Так, она отметила, что вела себя неадекватно во время прямого эфира со звездой в Instagram.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Джаред Лето Анастасия Ивлеева Максим Галкин
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
пусть галкин протестирует знание английского своей примадонны) там точно уровень -0
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