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19 февраля • обновлено в 21:34
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Галкин растрогал сеть семейным видео

3.3т
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Супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал в сети трогательное видео со своими детьми, Лизой и Гарри.

Артист снял на камеру, как проводит отпуск вместе с семьей и учит 6-летних детей кататься на лыжах. Ролик опубликован в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пугачева и Галкин с детьми

Пугачева и Галкин с детьми

Экспресс газета

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"Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!" – написал шоумен.

Галкин с детьми

Галкин с детьми

Instagram @maxgalkinru

При этом Галкин не уточнил, где именно он отдыхает с семьей, однако комментаторы предположили, что звездная чета проводит свой отпуск в Доломитовых Альпах (Италия) или на элитном курорте Куршевель во Франции.

Галкин с детьми

Галкин с детьми

Instagram @maxgalkinru

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Поклонники семьи Галкиных также оставили под роликом массу комментариев с комплиментами.

Галкин растрогал сеть семейным видео

Instagram @maxgalkinru

Галкин растрогал сеть семейным видео

Instagram @maxgalkinru

Галкин растрогал сеть семейным видео

Instagram @maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин опубликовал видео, на котором показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети – 6-летние Лиза и Гарри.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персоны
Лиза Галкина Гарри Галкин Максим Галкин
Теги
шоу-бизнес Новости России
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