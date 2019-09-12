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12 сентября • обновлено в 14:39
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"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом

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70-летняя российская певица Алла Пугачева взбудоражила сеть новым снимком. На нем она позировала в ночной рубашке.

Поклонники артистки отметили, что она очень постарела. Фото Пугачева разместила на своей странице в Instagram.

"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом
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"Года, все ровно берут свое... К сожалению, как бы не любили мы Примадонну, за деньги года и молодость не купить... Галкин потом на молодой женится, вот увидите... Галкин хорошую ставку сделал... На Пугачеву, Галкин тот еще хитрый жук", "Фильм ужасов", "Какое уродство. Никакая пластика не помогает. Мне не нравится совсем чего умиляться?Нос картошкой, страшная стала", — пишут в сети.

"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом
"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом
"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом
"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом
"Галкин на молодой женится": Пугачева взбудоражила фанатов внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

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Персона
Алла Пугачева
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