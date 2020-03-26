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26 марта • обновлено в 10:23
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Галкин эмоционально высказался о тайном бизнесе Пугачевой

3.1т
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Российский шоумен Максим Галкин прокомментировал заявление скандального продюсера Андрея Разина о том, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – нефтяная скважина.

Так, высказаться о заработках примадонны телеведущий решил в своих Instagram-stories.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

lenta.ru

В частности, на странице в соцсети Галкин опубликовал скриншот заявления Разина, который сопроводил подписью.

"Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши", – написал телеведущий.

"Где деньги?" Галкин эмоционально высказался о тайном бизнесе Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что у многих звезд российского шоу-бизнеса есть собственные скважины, в том числе и у Аллы Пугачевой. По словам продюсера, примадонна зарабатывает на нефти и ежедневно получает очень большую прибыль.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин
Место
Россия
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