Фреймут о кумовстве на ТВ: в кулуарах все решается, но это стоило мне карьеры

Украинская телеведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала о том, существует ли понятие кумовства на ТБ.

Подробностями она поделилась в интервью программе "Зе Интервьюер". По словам Фреймут, на телевидении очень важно со всеми дружить и уметь поддерживать разговор. Она также отметила, что в свое время, когда еще работала на "Новом канале", этого не понимала, и это стоило ей карьеры (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В кулуарах много чего решается и я теперь это понимаю. На телевидении очень важно понимать: у кого и когда день рождения. Поздравлять с днем рождения. Улыбаться. Спрашивать как твои дети, как твои собаки – знать, что у тебя есть собаки. Я этого всего не понимала. Я вела аскетическую жизнь, была в своем мире. У меня мало было друзей на телевидении и это моя ошибка. Я думаю, что это стоило мне карьеры", – заявила Фреймут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая, участница проекта "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут призналась, что хотела уйти из шоу.