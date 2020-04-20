Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела звезда 25 лет назад

Российская телеведущая, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева взбудоражила сеть архивным снимком.
Так, телеведущая показала, как выглядела почти 30 лет назад. Снимок опубликован на личной странице Гузеевой в Instagram.
Лариса Гузеева
SM News
Артистка позировала на фото вместе со своим маленьким сыном Георгием. Таким образом Лариса поздравила его с днем рождения.
Раритетное фото Гузеевой вызвало ажиотаж в сети. Многие комментаторы принесли поздравления ее сыну, а также расхвалили его звездную мать.
"Такая молодая и худенькая! Вы всегда что ли были иконой?" –восхитились подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.
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