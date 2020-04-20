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20 апреля • обновлено в 19:43
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Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела звезда 25 лет назад

4.2т
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Российская телеведущая, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева взбудоражила сеть архивным снимком.

Так, телеведущая показала, как выглядела почти 30 лет назад. Снимок опубликован на личной странице Гузеевой в Instagram.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

SM News

Артистка позировала на фото вместе со своим маленьким сыном Георгием. Таким образом Лариса поздравила его с днем рождения.

Раритетное фото Гузеевой вызвало ажиотаж в сети. Многие комментаторы принесли поздравления ее сыну, а также расхвалили его звездную мать.

"Такая молодая и худенькая! Вы всегда что ли были иконой?" –восхитились подписчики.

Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела

Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела

Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела

Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела

Фото Гузеевой в молодости вызвало фурор в сети: как выглядела

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лариса Гузеева поделилась архивной фотографией, на которой она показала себя в молодости.

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Автор
Ева Романова
Теги
звезды без макияжа шоу-бизнес шоу
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