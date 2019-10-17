"Чей язык, того страна": Мухарский жестко прошелся по русскоязычным украинцам

Русскоязычные украинцы, которые за 28 лет независимости не перешли на государственный язык, фактически являются россиянами.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский. По его словам, быть или не быть украинцем – сознательный выбор каждого.

"Наши доморощенные малороссы до сих пор пытаются быть голубями мира, но на самом деле являются объектами манипуляции со стороны Российской империи, которая четко понимает – чей язык, того страна", – подчеркнул телеведущий.

"Я выскажу крамольную для многих мысль. Для меня русскоязычные украинцы – это россияне. Я прошел стадию анализа ситуации и понял, что никак не отличить украинца в Мюнхене, Нью-Йорке или в Стамбуле, если он говорит по-русски. Для меня это россиянин. А потом оказывается – "я украинец, очень люблю Украину, я из Харькова, Одессы, но так получилось, что я не могу разговаривать..." – отметил Мухарский.

Актер рассказал, что он тоже вырос в русскоязычной семье.

"Мои родители и все окружение были русскоязычными. Но это сознательный выбор. Если на 28-м году независимости ты говоришь по-русски – это твой сознательный выбор "русского мира". Точка", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Антин Мухарский заявил, что город Львов подвергся значительной русификации, тогда как в Киеве украинского языка стало больше.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!