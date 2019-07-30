"Это пугает!" Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о разводе певицы

Менеджер российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Александр Диколь прокомментировал слухи о ее разводе.

Как сообщает "Пятый канал", он посоветовал не верить неподтвержденной информации.

"Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов. Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то где-то не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает", — рассказал Александр.

Наталья и Александр Фото из Instagram

Отметим, что сама артистка не подтверждает и не опровергает появившуюся в сети информацию.

Наталья и Александр Фото из Instagram

Муж Натальи с детьми Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова заметили в компании эффектной брюнетки.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!