Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Это пугает!" Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о разводе певицы

1.1т Читать материал на украинском

Менеджер российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) Александр Диколь прокомментировал слухи о ее разводе.

Как сообщает "Пятый канал", он посоветовал не верить неподтвержденной информации.

"Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов. Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то где-то не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает", — рассказал Александр.

"Это пугает!" Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о разводе певицы

Наталья и Александр

Фото из Instagram

Новости
Слава Каминская развелась: названа официальная причина расставания певицы с мужем

Отметим, что сама артистка не подтверждает и не опровергает появившуюся в сети информацию.

"Это пугает!" Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о разводе певицы

Наталья и Александр

Фото из Instagram

"Это пугает!" Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о разводе певицы

Муж Натальи с детьми

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова заметили в компании эффектной брюнетки.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel