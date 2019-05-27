"Это неуважение к слушателю!" Сеть разозлил концерт "Океана Ельзи" в Киеве

Киевляни и гости столицы, которые посетили концерт группы "Океан Ельзи", возмутились плохой организацией мероприятия. Так, им пришлось ждать начала выступления два часа.

Отметим, что свои негативные отзывы люди опубликовали на личных страницах в Facebook.

"Заявленное начало концерта в 19.00 на ВДНХ. В 19:45 Вакарчук вышел к микрофону и объявил, что якобы народ ещё подтягивается, поэтому подождем ещё минут 45 минут. Извините, какого хе*а? Научитесь начинать вовремя и приучайте к этому людей. А не заставлять людей стоять на ногах 2 часа в ожидании тех, кто забухал по дороге. Или объявляйте начало на 21.00 чтоб наверняка все дошли. Впечатление уже испорчено. 20:41", — написал Евгений Козенюк в Facebook.

После окончания концерта многие начали писать, что не смогли уехать на общественном транспорте из-за большой задержки и требовали вернуть деньги. Также некоторые люди и вовсе ушли, не дождавшись выступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику. Он представил свою партию и рассказал, почему хочет попасть в Верховную Раду.

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