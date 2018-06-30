"Это истина!" Известный композитор вступился за ненавидевшего Украину Задорнова

Известный украинский композитор Владимир Быстряков поддержал высказывания умершего сатирика-украинофоба Михаила Задорнова об отношении к истине.

"Есть "истины" сиюминутные, "модные", а есть истины Вечные, "долгоиграющие". С Задорновым согласен на 95 процентов!", - написал он в своем Facebook, комментируя запись интервью сатирика.

В сети не все поддержали Быстрякова.

"Известный композитор хочет к юмористу присоединиться?", - поинтересовался политолог Алексей Голобуцкий.

Также композитору напомнили о шутке задорнова про Boeing МН-17 "Малайзийских авиалиний".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Быстряков назвал Украину "американской гигиенической прокладкой" и не смог однозначно ответить на вопрос "Чей Крым".