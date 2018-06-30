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"Это истина!" Известный композитор вступился за ненавидевшего Украину Задорнова

5.5тЧитать новость на украинском

Известный украинский композитор Владимир Быстряков поддержал высказывания умершего сатирика-украинофоба Михаила Задорнова об отношении к истине.

"Есть "истины" сиюминутные, "модные", а есть истины Вечные, "долгоиграющие". С Задорновым согласен на 95 процентов!", - написал он в своем Facebook, комментируя запись интервью сатирика.

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В сети не все поддержали Быстрякова.

"Известный композитор хочет к юмористу присоединиться?", - поинтересовался политолог Алексей Голобуцкий.

Также композитору напомнили о шутке задорнова про Boeing МН-17 "Малайзийских авиалиний".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Быстряков назвал Украину "американской гигиенической прокладкой" и не смог однозначно ответить на вопрос "Чей Крым".

Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А вот я считаю этого поца Быстрякова использованной подтиркой кацапской жопы
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Гершенгорен Сергій
Гершенгорен Сергій
Дозвольте запитати, кому він відомий цей "видатний" композитор, найбільшим досягненням якого є музика до мультфільма.
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